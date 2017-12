Jogo das Estrelas mostra a nova cara da NBA O Jogo das Estrelas da NBA vai mostrar a nova cara da liga, formada por estrangeiros e astros precoces. Pela primeira vez, o All-Star Game não terá nenhum representante do Dream Team da Olimpíada de Barcelona/92. Michael Jordan, David Robinson e John Stockton se aposentaram no ano passado, Karl Malone não foi eleito e está lesionado, bem como Scottie Pippen. (A partida será disputada neste domingo em Los Angeles, às 23 horas (de Brasília), e transmitida ao vivo pela ESPN Internacional. A Rede TV! transmite às 22 horas o teipe do jogo dos calouros e dos campeonatos de enterradas, habilidades e três pontos.) As atenções estarão voltadas para os jovens, ao contrário do que aconteceu na última edição, quando Michael Jordan, que depois de segunda-feira completa 41 anos, quase levou o Leste à vitória. A partida foi decidida na prorrogação e teve a maior pontuação de todos os tempos: 155 a 145 para a equipe do Oeste. Jason Kidd (30 anos, do New Jersey Nets) e Shaquille O?Neal (31, do LA Lakers), considerados por muitos os melhores armador e pivô do mundo, estarão no banco, pois foram derrotados na votação dos fãs. Shaq (apenas o oitavo pontuador entre os 12 reservas, com média de 20,8 pontos por jogo do Lakers) perdeu o duelo com o chinês Yao Ming (23). Mas contará com todo o apoio da torcida quando entrar em quadra. Kevin Garnett (28, do Minnesota Timberwolves), considerado o melhor jogador da temporada, é o favorito para ganhar novamente o prêmio de melhor jogador (MVP) do All Star Game e dar a terceira vitória consecutiva ao Oeste. No jogo da seleção dos segundo-anistas contra os calouros, na madrugada deste sábado, os ?veteranos? levaram a melhor sobre o time da badalada dupla de novatos Carmelo Anthony (Denver Nuggets) e LeBron James (Cleveland Cavaliers), por 142 a 118. O pivô brasileiro Nenê, dos segundo-anistas, teve uma atuação melhor que no ano passado, anotando 10 pontos e apanhando 8 rebotes. Carmelo Anthony fez 17 pontos e perdeu a aposta com Nenê sobre o resultado do jogo. O melhor jogador da partida foi o ala-pivô Amare Stoudemire (Phoenix Suns), com 36 pontos e 12 rebotes.