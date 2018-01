Jogo de Nenê passa na TV amanhã Os torcedores brasileiros terão nesta terça-feira mais uma oportunidade de ver Nenê em ação na NBA. A ESPN Internacional irá transmitir ao vivo para o País o jogo do Denver Nuggets contra o San Antonio Spurs, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A partida também marca o confronto sul-americano da liga norte-americana de basquete, entre Nenê e o argentino Ginobili, que atua nos Spurs. Em sua primeira temporada na NBA, Nenê vem conseguindo grande destaque. Aos 20 anos, o pivô brasileiro logo assumiu a condição de titular no Denver. E, apesar da péssima campanha de sua equipe, ele foi selecionado entre os melhores novatos da liga para participar do All-Star Weekend.