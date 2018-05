Joinville acaba com a invencibilidade do Brasília no NBB No terceiro jogo seguido fora de casa, em menos de uma semana, não deu para o Universo/BRB/Financeira Brasília (DF). Nesta quinta-feira, em Santa Catarina, o Ciser/Araldite/Univille/Joinville derrotou o time do Distrito Federal por 99 a 76 e acabou com a invencibilidade do Brasília no NBB (Novo Basquete Brasil).