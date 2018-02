Joinville e Londrina jogam no Sul A décima semana do Nacional Masculino de Basquete segue nesta quinta-feira, às 20 horas, com apenas uma partida. O Joinville enfrenta o Londrina/TIM, em Santa Catarina. O clube catarinense está em 15.º lugar na tabela de classificação, com 4 vitórias e 15 derrotas, enquanto a equipe paranaense está em 14.º com 5 vitórias e 14 derrotas. As equipes se enfrentaram uma vez este ano e o Londrina venceu, jogando em casa, por 84 a 77. "Precisamos de duas vitórias em casa para o time ganhar mais confiança. Londrina é uma equipe que marca bem e corre bastante. Também é um grupo jovem e que erra muito como nós. Quem errar menos vencerá", analisou o ala Vanderlei, do Joinville.