Joinville e Minas lideram no Nacional Duas equipes lideram com 100% de aproveitamento o Nacional masculino de basquete após a rodada desta sexta-feira: Joinville, no Grupo A, e Minas Tênis, no Grupo B, ambos com 4 vitórias. Os resultados da rodada foram: São Paulo/Santo André 60 x 81 Joinville/Univille, em Santo André; Americana Basketball 79 x 76 SEB/Brusque/Havan, em Americana; Bandeirantes/Rio Claro 93 x 78 Plasútil/Sukest/Bauru, em Rio Claro; Pinheiros 84 x 98 Universo/BRB, em São Paulo; e Telemig Celular/Unitri/Uberlândia 85 x 64 Flamengo/Petrobras, em Uberlândia.