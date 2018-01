Joinville e Minas Tênis continuam 100% no Nacional Duas equipes lideram com 100% de aproveitamento o Nacional masculino de basquete após a rodada desta sexta-feira à noite: o Joinville, no Grupo A, com 5 vitórias; e o Minas Tênis, no Grupo B, com 6 vitórias. Os resultados das partidas disputadas foram: Paulistano/Dix Amico 110 x 105 São Paulo FC/Santo André; Conti/Amea/Assis 77 x 84 Universo/Ajax; COC/Ribeirão Preto 108 x 50 Sport Recife; Franca/Mariner/Unimed 99 x 83 Universo/BRB; e Pitágoras/Minas 98 x 83 Pinheiros.