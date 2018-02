Joinville ganha apertado do Londrina No único jogo desta quinta-feira pelo Nacional de basquete masculino, o Joinville/FME ganhou por apenas um ponto do Londrina/Tim: 83 a 82. Agora, os dois times estão empatados na classificação por aproveitamento, apenas 25% (o Joinville leva vantagem no cesta average, com 0,95219 contra 0,90515), dividindo a 14.ª e antepenúltima colocação. Defesa - A CBB divulgou nota nesta quinta-feira garantindo que só não pagou os clubes que têm reclamado de não ter recebido a cota de participação no Nacional (R$ 10 mil) porque estes não mandaram os recibos. Os clubes que não receberam nada são: Telemar, Ulbra, São José dos Pinhais/Keltek, Universo/Ajax, Pitágoras/Minas e Uniara/Araraquara. Winner/Limeira, Paulistano/Dix Amico, COC/Ribeirão Preto, Universo/BRB e Franca Basquete receberam R$ 5 mil, referente à primeira parcela. E Corinthians/UMC, Liga Macaense, Unitri/Uberlândia e Joinville/FME já receberam os R$ 10 mil prometidos.