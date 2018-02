Joinville ganha duelo dos piores No único jogo do Nacional masculino de basquete disputado nesta quarta-feira, o Joinville/FME ganhou por 88 a 80 do Corinthians/UMC, em Mogi das Cruzes (SP). Mesmo com esta vitória o time catarinense ainda é o último colocado da competição (16.º), junto com o próprio time paulista (ambos estão empatados com 18,8% de aproveitamento), sendo que o Corinthians leva vantagem no cesta average (0,925 contra 0,920). Próximo jogo - Nesta quinta-feira será disputada apenas a partida entre Telemar e Ulbra, às 20 horas, no Rio. A Telemar é vice líder da competição, enquanto que a Ulbra está apenas em 13.º lugar na classificação.