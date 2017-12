Joinville ganha e vai enfrentar Franca no Nacional O Joinville/Univille (SC) assegurou a última vaga para a quarta-de-final (melhor de cinco) do Nacional de Basquete Masculino ao vencer nesta quinta-feira à noite o Pitágoras/Minas (MG) por 76 a 74, graças a uma cesta de dois pontos do armador Felipe no último segundo. Com esse resultado, o Joinville fechou a série da oitava-de-final em três a dois. Na próxima fase, o clube de Santa Catarina terá como adversário o Franca/Mariner/Unimed (SP). As duas primeiras partidas estão marcadas para sábado (20 horas) e domingo (19 horas), ambas em Franca.