Joinville passa dos cem pontos em vitória no Nacional Nesta sexta-feira à noite foram disputados quatro jogos pelo Nacional Masculino de Basquete e os resultados foram: Joinville/Univille 122 x 65 SEB/Brusque/Havan, em Joinville (SC); Universo/Ajax 69 x 61 Conti/Amea/Assis, em Goiânia (GO); Sport Recife 72 x 82 Bandeirantes/Rio Claro, em Recife (PE); e Americana Basketball 59 x 72 Flamengo/Petrobras, em Americana (SP). Com isso, os líderes das chaves não mudam. No Grupo A, o primeiro colocado é o Uberlândia, com 90,9% de aproveitamento em 11 jogos (10 vitórias e uma derrota), enquanto no Grupo B a liderança é de Franca, com 85,7% em 14 partidas (12 vitórias e duas derrotas). A competição voltará a ter jogos no domingo.