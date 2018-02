Joinville perde invencibilidade no Nacional O Joinville/Univille (SC) perdeu sua invencibilidade nesta sexta-feira no Nacional masculino de basquete. Foi por apenas um ponto (77 a 78) para o Paulistano/Dix Amico (SP), em Joinville, nesta sexta-feira. Mesmo com essa derrota o time catarinense ainda lidera o Grupo A da competição, com 85,7% de aproveitamento (seis vitórias e uma derrota), junto com o Telemig Celular/Unitri. Os outros resultados da noite foram: Conti/Amea/Assis (SP) 121 x 62 Americana Basketball (SP), em Assis; e Plasútil/Sukest/Bauru (SP) 72 x 83 Franca/ Mariner/Unimed (SP), em Bauru.