Joinville se recupera e vence Franca no NBB

O Ciser/Araldite/Univille/Joinville finalmente ganhou sua primeira partida em 2010 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta terça-feira, a equipe comandada por Alberto Bial aproveitou o apoio da torcida e derrotou o Vivo/Franca por 65 a 63, no Ginásio Ivan Rodrigues, em partida adiada da oitava rodada da competição.

Antes dessa vitória, o Joinville havia perdido as três partidas que disputou no ano. A apertada vitória contra Franca foi a sétima na temporada, de um total de 11 jogos disputados. Assim, a equipe soma 18 pontos e está na terceira colocação.

"Era uma vitória que precisávamos. Estávamos passando por um momento complicado, já que quando um time começa a perder, muita gente começa a achar que o time não é tão bom assim", afirmou o técnico Alberto Bial. "Uma vitória sobre uma equipe favorita como Franca traz a motivação novamente".

A equipe de Franca, por sua vez, não conseguiu se recuperar do tropeço fora de casa para o Pinheiros/Sky, na última rodada, por 98 a 95. Com mais uma derrota, a quarta em dez partidas disputadas, o time de Hélio Rubens está na sétima colocação, com 16 pontos.