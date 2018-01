Jordan ajuda Wizards a derrotar Bulls Michael Jordan teve mais um retorno triunfal ao United Center, ginásio do Chicago Bulls, na noite desta quinta-feira. O velho astro dos Bulls, que liderou o time em seis campanhas vitoriosas na década de 90, voltou à antiga casa para ajudar sua equipe atual, o Washington Wizards, a vencer com facilidade a partida, pelo placar de 107 a 82. Na temporada passada, Jordan, 39 anos, voltou a Chicago pela primeira vez jogando no time adversário. Não pode jogar no encontro seguinte, devido a uma contusão, e agora fará seu último retorno no dia 24 de janeiro, pois já anunciou que esta temporada é a última de sua longa e vitoriosa carreira. Na noite desta quinta-feira, Jordan foi aplaudido de pé durante mais de dois minutos por todos os presentes no ginásio, antes do início do jogo. Ele não foi o cestinha (Jerry Stackhouse marcou 28 pontos), mas teve uma atuação consistente: 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Outros dois jogos completaram a rodada da noite. Em Dallas, os Mavericks, melhor equipe do campeonato até o momento, derrotaram o Los Angeles Clippers por 102 a 92. Já em Phoenix, Arizona, a equipe local, Phoenix Suns, venceu por 96 a 78 os visitantes do Philadelphia 76ers.