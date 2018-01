Jordan assume e "carrega" Wizards A menos de uma semana da abertura da temporada da NBA, fãs e dirigentes do Washington Wizards têm cada vez mais claro que Michael Jordan está carregando o time nas costas. Na noite de terça-feira, o jogador anotou 27 pontos, conseguiu dez rebotes e deu cinco assistências para sua equipe, que venceu o New Jersey Nets por 105 a 92 depois de três derrotas consecutivas. Jordan, que na partida anterior havia marcado 17 pontos contra o Philadelphia 76ers, não quis voltar para o banco no quarto período e foi o responsável por estabelecer uma parcial de 27 a 16. Leia mais no Jornal da Tarde