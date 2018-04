Jordan atinge marca dos 30 mil pontos Michael Jordan está de volta e em grande estilo. Nesta madrugada de sábado, o astro do basquete norte-americano comandou a vitória dos Wizards contra seu ex-time, Chicago Bulls, por 89 a 83, e tornou-se o quarto jogador da história da NBA a alcançar a marca de 30 mil pontos. Antes dele, apenas Kareem Adbul-Jabbar, Karl Malone e Wilt Chamberlain tinham realizado tal feito. Esta foi a primeira vez em que Jordan enfrentou seu ex-time jogando pelos Wizards e terminou a partida como cestinha, com 29 pontos marcados, sete rebotes e três assistências, durante os 38 minutos em que esteve na quadra do MCI Center de Washington. Nos demais jogos da noite, o Toronto derrotou o Cleveland por 101 a 91, o Miami venceu o Boston por 89 a 66, o Orlando bateu o Nova Jersey por 109 a 96 e o Minnesota ganhou do Utah por 93 a 86. Completaram a rodada: Atlanta 113 x 109 Memphis, Indiana 92 x 82 San Antonio, Clippers 82 x 80 Denver, Philadelphia 87 x 77 Seattle, Lakers 118 x 86 Phoenix.