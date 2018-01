Jordan brilha e Wizards estão em 4º Michael Jordan brilhou novamente e liderou o Washington Wizards na vitória fora de casa contra o New York Knicks por 89 a 84, neste sábado, pela NBA. Jordan marcou 23 pontos e ajudou o Washington a chegar ao quarto lugar na Divisão do Atlântico, superando o Orlando Magic. Os Wizards, que venceram sete dos últimos oito jogos que disputou, têm agora 19 vitórias e 18 derrotas. Outro destaque da equipe foi Jerry Stackhouse, que marcou 22 pontos. O New York Knicks continua com uma campanha modesta nesta temporada. Estão na penúltima colocação na Divisão do Atlântico, com 13 vitórias e 21 derrotas. Allan Houston liderou os Knicks, com 22 pontos. Outros resultados deste sábado: Atlanta 87 x 80 New Orleans Indiana 116 x 104 Golden State Milwaukee 89 x 87 Detroit Houston 87 x 85 Denver