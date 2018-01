Jordan cobra os companheiros de time Um dia depois de conseguir sua maior pontuação na pré-temporada da NBA (24, na derrota de quinta-feira à noite por 114 a 88 para o Detroit Pistons), Michael Jordan falou duro com os jogadores do Washington Wizards. A conversa foi mais que um pedido de ajuda. "Se eu for a única arma ofensiva do time, não vamos conseguir nada. É preciso que os outros jogadores mostrem para os adversários que podem criar problemas para eles, para que eu não tenha de fazer todo o trabalho sozinho." Jordan e o técnico Doug Collins detectaram que os jogadores estão deslumbrados por terem um mito como companheiro e por isso, querem passar a bola para o craque o tempo todo para vê-lo jogar. "Eu disse para os rapazes que eles têm de jogar e não ficar olhando o Michael jogar", afirmou o treinador dos Wizards. Embora tenha convertido 24 pontos em 32 minutos contra os Pistons, Jordan não teve um bom índice de aproveitamento nos arremessos, acertando apenas sete em 20 tentativas. "O que me ajuda a ser mais eficiente é ter companheiros que também preocupem o adversário. Quando isso acontece, tenho mais facilidade para jogar. Esse foi um dos pontos que fizeram o Chicago Bulls ter sucesso. Os outros jogadores trabalhavam para o conjunto, em vez de ficar só assistindo." Os Wizards voltarão a jogar na noite deste sábado, contra o New Jersey Nets. Será o único jogo do time em seu ginásio na pré-temporada e a expectativa é de que o MCI Center fique lotado por causa de Jordan, que atuará pela primeira vez diante de seu novo público. A equipe completará seu programa de preparação para a temporada da NBA com mais quatro jogos na semana que vem: Philadelphia 76ers (segunda-feira), New Jersey Nets (terça), Toronto Raptors (quinta) e Boston Celtics (sexta). Em três jogos disputados na pré-temporada, o time ganhou um e perdeu dois. A estréia dos Wizards no campeonato será no dia 30, contra o New York Knicks, no Madison Square Garden.