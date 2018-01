Jordan comanda vitória dos Wizards Michael Jordan voltou a brilhar nesta terça-feira na vitória do Washington Wizards sobre o Atlanta Hawks por 109 a 99. Ele marcou 30 pontos, sua melhor pontuação nesta temporada da NBA. A marca expressiva é ainda mais festejada depois da apática atuação de Jordan no último domingo, quando marcou apenas dois pontos contra o Toronto Raptors. Mesmo com a vitória, os Wizards continuam na quinta colocação da Divisão do Atlântico, com 11 vitórias e 13 derrotas. O Boston assumiu a liderança da Divisão depois da derrota desta terça do New Jersey Nets para o New York Knicks, por 101 a 99. O Atlanta amargou sua quarta derrota consecutiva e está empatado com o Milwaukee Bucks na Divisão Central. Ambos somam 10 vitórias em 24 partidas. O cestinha dos Hawks foi Glenn Robinson, com 33 pontos. O Indiana Pacers continua liderando a Divisão Central. Na partida entre os líderes das Conferências Leste e Oeste, respectivamente, Indiana Pacers e Dallas Mavericks, deu a lógica. Os Mavericks bateram os Pacers por 118 a 97 e confirma sua hegemonia na temporada. São 21 vitórias e três derrotas. O Indiana, que quebrou a seqüência de 14 vitórias do Dallas, soma 18 vitória e seis derrotas. Outros resultados desta terça: Washington 109 x 99 Atlanta Toronto 122 x 117 Milwaukee Minnesota 96 x 80 L.A. Lakers Sacramento 95 x 86 Phoenix Portland 102 x 93 New Orleans