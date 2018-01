Jordan confirma volta às quadras Acabou a novela: Michael Jordan está de volta. Depois de muita especulação e alguns meses de treino, o maior jogador de basquete de todos os tempos confirmou oficialmente seu retorno às quadras. Apesar de ter se consagrado no Chicago Bulls, onde conquistou seis títulos da NBA, ele irá defender o Washington Wizards na próxima temporada da liga norte-americana, que começa dia 30 de outubro. Aos 38 anos, Jordan tinha se aposentado em 99, ano em que conquistou seu 6º título da NBA. Mas não aguentou ficar muito tempo longe do basquete, assim como já tinha acontecido em 95, quando voltou a jogar após ficar dois anos parado. Jordan irá defender o Wizards, equipe em ele é um dos proprietários, com a mesma camisa número 23 que imortalizou no Bulls. Seu primeiro treino com o elenco do Washington está marcado para o dia 2 de outubro, quando o mundo poderá começar a ver se o astro do basquete ainda é o mesmo dentro das quadras.