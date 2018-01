Jordan convocado para All-Star Game Michael Jordan não conseguiu votos suficientes dos fãs da NBA para ser titular no Jogo das Estrelas - que será disputado dia 9 em Atlanta -, mas os técnicos das 29 equipes que participam do campeonato o elegeram como um dos sete reservas da Conferência Leste. Será a 14ª vez que Jordan estará no Jogo das Estrelas, a primeira como reserva. Ele é o jogador com maior média de pontos da história do All-Star Game da NBA, com 21.3 por partida. Além dele, os reservas do Leste serão Jason Kidd (New Jersey), Paul Pierce (Boston), Antoine Walker (Boston), Brad Miller (Indiana), Zydrunas Ilgauskas (Cleveland) e Jamal Mashburn (New Orleans). Os titulares serão Tracy McGrady (Orlando), Vince Carter (Toronto), Allen Iverson (Philadelphia), Ben Wallace (Detroit) e Jermaine O?Neal (Indiana). Isiah Thomas (Indiana) será o técnico. O time da Conferência Oeste terá os seguintes reservas: Shaquille O?Neal (Lakers), Steve Nash (Dallas), Dirk Nowitzki (Dallas), Stephon Marbury (Phoenix), Shawn Marion (Phoenix), Chris Webber (Sacramento) e Gary Payton (Seattle). Os titulares do técnico Rick Adelman (Sacramento) serão Kobe Bryan (Lakers), Tim Duncan (San Antonio), Kevin Garnett (Minnesota), Yao Ming (Houston ) e Steve Francis (Houston).