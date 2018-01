Jordan dá mais um show na NBA Mais uma vez o astro Michael Jordan fez a diferença na vitória do Washington Wizards sobre o Orlando Magic por 108 a 93, nesta quinta-feira, pela NBA. Jordan marcou 32 pontos e deu oito assistências. O resultado leva os Wizards de volta ao quarto lugar na Divisão do Atlântico, empatado em números de vitórias, 20, com o Orlando, que soma duas derrotas a mais, e o Philadelphia, com uma derrota a menos que o Washington. Tracy McGrady foi o cestinha do Magic, com 31 pontos. A vitória serviu ainda para apagar a péssima atuação dos Wizards no último jogo, quando perderam para o Toronto Raptors por 84 a 75. ?Depois da humilhação que sofremos diante dos Raptors, tínhamos que mostrar que aquele jogo foi um acidente. Todos os jogadores lutaram pela vitória?, comentou Jordan. Na outra partida da noite, o Utah Jazz bateu o Seattle SuperSonics por 108 a 93.