Jordan dá show, mas Wizards perdem O astro Michael Jordan liderou, mais uma vez, o Washington Wizards, na noite deste domingo, contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, em Nova York. Jordan marcou 39 pontos, mas não foi o suficiente para dar a vitória para o Washington, que foi derrotado pelos Knicks por 97 a 96. O New York chegou a ficar 15 pontos na frente do Washington. Allan Houston foi o cestinha dos Knicks, com 28 pontos. Desde 1985, Jordan, que completou 40 anos este ano, disputou 43 partidas no Madison Square Garden, em 25 delas anotou mais de 30 pontos. Após a rodada deste domingo, o Washington continua na quinta posição da Divisão do Atlântico, com 30 vitórias e 33 derrotas, e na nona posição da Conferência Leste. Os Knicks vêm logo em seguida, com 28 vitórias em 63 jogos. Outros resultados deste domingo: L.A. Lakers 106 x 92 Philadelphia San Antonio 94 x 78 Boston Orlando 111 x 98 Denver Memphis 119 x 106 Toronto Detroit 107 x 105 Golden State New Jersey 102 x 92 New Orleans Minnesota 105 x 98 Phoenix Sacramento 107 x 88 Indiana