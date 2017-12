Jordan destaque na vitória do Wizards O astro do basquete norte-americano Michael Jordan foi o principal destaque na vitória do Washington Wizards sobre o Dallas Mavericks por 102 a 95 na madrugada deste domingo. Ele marcou 21 pontos e ajudou sua equipe a conquistar a quinta vitória consecutiva nas últimas oito partidas. Confira os resultados dos demais jogos: Atlanta Hawks 107 x 104 Orlando Magic, Cleveland Cavaliers 109 x 99 Denver Nuggets, New York Knicks 101 x 99 Indiana Pacers, Memphis Grizzlies 92 x 83 Philadelphia Sixers, Minnesota Timberwolves 107 x 97 Houston Rockets, Chicago Bulls 87 x 84 Boston Celtics, Milwaukee Bucks 95 x 79 New Jersey Nets, Utah Jazz 111 x 101 Golden State Warriors e Portland Trail Blazers 113 x 92 Seattle SuperSonics.