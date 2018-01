Jordan é a atração do All-Star Game Sem Vince Carter, do Toronto Raptors, e Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, ambos contundidos, o basquete espetacular de Michael Jordan será a grande atração do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, que acontece neste domingo, às 20 horas (horário de Brasília). A ESPN Internacional anuncia transmissão ao vivo do confronto entre as Conferências Leste e Oeste da liga norte-americana de basquete. Pelo time da Conferência Leste, os titulares serão Jordan (Washignton Wizards), Dikembe Mutombo (Philadelphia Sixers), Baron Davis (Charlotte Hornets), Antoine Walker (Boston Celtics) e Allen Iverson (Philadelphia Sixers). No Oeste jogam Tim Duncan (San Antonio Spurs), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Steve Francis (Houston Rockets) e Enton Brand (Los Angeles Clippers).