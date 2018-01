Jordan é o 3º maior cestinha da NBA O astro Michael Jordan tornou-se nesta quarta-feira o terceiro maior cestinha da história da NBA. A marca de 31.450 pontos, que supera os 31.419 de Wilt Chamberlain, aconteceu no primeiro quarto da partida entre o Washington Wizards e New Orleans Hornets. Esta foi a partida número 1.032 de Jordan na NBA. Apesar da festa, os Wizards perderam por 103 a 94. O recorde é do legendário Kareem Abdul-Jabbar, que anotou 38.387 pontos. O segundo lugar é de Karl Malone, que antes da partida desta noite pelo Utah Jazz marcou 35.464 pontos.