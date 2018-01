Jordan é operado e pode voltar rápido Michael Jordan sofreu uma artroscopia no joelho direito na manhã desta quarta-feira e, como a lesão não era tão grave como se esperava, ele pode até voltar a jogar ainda nesta temporada da NBA. ?Michael descansará alguns dias e logo começará o tratamento. Só então saberemos quando ele poderá voltar a jogar?, explicou o médico Stephen Haas, que realizou a cirurgia no melhor jogador de basquete de todos os tempos. O resultado da cirurgia deixou a direção do Washington Wizards, equipe de Jordan, aliviada. Afinal, temia-se até pelo fim da carreira do jogador, que voltou às quadras nesta temporada e está com 39 anos de idade. Agora, mesmo que não retorne a tempo de disputar este campeonato, ele poderá disputar o próximo.