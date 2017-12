Jordan entra na lista do All-Star Um dia depois de ter sua melhor atuação desde que retornou à NBA, Michael Jordan soube que está na lista de 120 jogadores (60 de cada Conferência) candidatos a disputar o próximo All-Star Game (Jogo das Estrelas), que será realizado em 10 de fevereiro de 2002, na Filadélfia. Na última rodada da liga norte-americana de basquete, Jordan marcou 31 pontos, mas seu Washington Wizards perdeu para o Milwaukee Bucks por 107 a 98. Com média de 21,3 pontos, Jordan é o melhor pontuador da história do All-Star Game, tradicional confronto entre as seleções do Leste e do Oeste. Também foi eleito três vezes o melhor jogador em quadra. As cédulas serão distribuídas nos 29 ginásios da NBA e os torcedores terão até 13 de janeiro para votar nos seus preferidos.