Jordan esconde o jogo sobre sua forma O astro Michael Jordan pediu aos companheiros de treinamento - a maioria da NBA - que não revelem detalhes de sua forma física, especialmente à imprensa. No entanto, alguns atletas revelaram ao jornal Chicago Sun estarem impressionados com as atuações do ex-jogador do Chicago Bulls. ?Na terça-feira, ele foi o melhor em quadra?, disse um deles. São cada vez mais fortes os rumores de que Jordan, aos 38 anos, vai voltar a jogar, provavelmente no Washington Wizards.