Jordan faz 40 anos, mas sem festa Maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan completa 40 anos nesta segunda-feira. E ainda na ativa. Ele planejava comemorar seu aniversário em quadra, defendendo os Wizards contra o Toronto Raptors, mas uma forte nevasca em Washington obrigou a direção da NBA a adiar a partida para 4 de março. Para tristeza de Jordan, que, apesar da idade, queria mais é estar jogando. ?Nestes momentos da competição o mais importante é estar em forma e com ritmo de jogo. Por isso, perder uma partida não é nada bom, mas desta vez a neve é que ganhou?, lamentou Jordan, que parece não se importar muito com a idade, apesar de dizer que esta será realmente a sua última temporada na NBA. ?Estou feliz por estar vivo e feliz por estar jogando basquete. E também estou feliz por ter 40 anos de idade. Não há nada negativo nisso.? Depois de começar o campeonato na reserva dos Wizards, ainda enfrentando dores no joelho, Jordan logo virou titular e assumiu de fato a liderança de sua equipe. Atualmente, tem médias de 18,6 pontos, 4 assistências e 5,4 rebotes por jogo. Números abaixo de suas médias históricas - em 15 temporadas -, muitas das quais são recordes na NBA. Mas Jordan continua brilhando nas quadras, mesmo com seus 40 anos.