Jordan faz 51 pontos e Wizards vencem A resposta de Michael Jordan veio rápido. Depois de ter atingido o pior desempenho de sua carreira, ao fazer apenas 6 pontos na derrota para o Indiana Pacers na quinta-feira, o maior jogador de basquete da história deu um verdadeiro show na rodada de sábado da NBA. Com a impressionante marca de 51 pontos, a maior desde o seu retorno às quadras, ele conduziu o Washington Wizards à vitória sobre o Charlotte Hornets por 107 a 90. A noite de gala também deu dois recordes para Michael Jordan. Ele se tornou o jogador que mais pontos marcou no primeiro quarto (24) e no primeiro tempo (34) na história do Washington Wizards. Nos 38 minutos em que esteve em quadra, Jordan ainda pegou 7 rebotes, deu 4 assistências e roubou 3 bolas. Confira os demais resultados da rodada da NBA: Los Angeles Clippers 103 x 105 Boston Celtics, New Jersey Nets 98 x 93 Indiana Pacers (prorrogação), Chicago Bulls103 x 80 Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks102 x 99 San Antonio Spurs (prorrogação), Dallas Mavericks 113 x 97 Atlanta Hawks, Utah Jazz 89 x 81 Philadelphia Sixers, Phoenix Suns 109 x 92 Denver Nuggets e Seattle SuperSonics 101 x 75 Toronto Raptors.