Jordan leva Wizards à outra vitória E Michael Jordan continua sua excelente temporada na NBA. O jogador confirmou sua condição de líder da equipe do Washington Wizards, ao marcar 28 pontos na vitória de seu time sobre o Atlanta Hawks, pelo placar de 97 a 90. A partida foi realizada na capital norte-americana. Com o resultado, o time de Jordan continua em 3º lugar na Divisão do Atlântico da Conferência Leste. Os Hawks estão em penúltimo lugar na Divisão Central, à frente apenas do antigo bicho-papão da NBA (e ex-time de Jordan), o Chicago Bulls. Estes foram os demais resultados da rodada: Boston Celtics 95 x 98 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 83 x 85 Orlando Magic Houston Rockets 72 x 73 Charlotte Hornets Sacramento Kings 132 x 96 Denver Nuggets Indiana Pacers 92 x 87 New York Knicks Miami Heat 88 x 83 San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 85 x 100 Los Angeles Lakers Phoenix Suns 104 x 98 Golden State Warriors