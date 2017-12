Jordan leva Wizards à vitória No duelo dos piores times da Divisão do Atlântico, o astro Michael Jordan fez a diferença e conduziu o Washington Wizards a vitória sobre o Miami Heat por 84 a 75, sexta-feira. O jogador marcou 22 pontos, pegou 7 rebotes e deu 5 assistências. É a pior campanha do técnico Pat Riley, do Miami, na NBA. Esta foi a décima primeira derrota consecutiva. Já os Lakers continuam imbatíveis. A vítima desta vez foi o Seatle: 107 a 92.