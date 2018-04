Jordan leva Wizards à vitória na NBA Michael Jordan marcou 41 pontos pela segunda vez consecutiva e o Washington Wizards venceu o Phoenix Suns por 112 a 102, chegando à metade da temporada norte-americana de basquete com um saldo positivo de 21 vitórias contra 20 derrotas. Com o resultado, o time de Washington já tem mais vitórias do que conseguiu em toda a temporada passada, quando acabou com o saldo de 19 vitórias e 63 derrotas. Jordan, escolhido pela 13ª vez para o "jogo das estrelas" da NBA, acertou 17 de seus 30 arremessos na partida e fez sete assistências. Os outros resultados da rodada foram: Miami Heat 90 x 77 New Jersey Nets Milwaukee Bucks 127 x 129 New York Knicks (na prorrogação) Utah Jazz 90 x 114 Sacramento Kings Charlotte Hornets 104 x 111 Houston Rockets (na prorrogação) Cleveland Cavs 101 x 108 Boston Celtics Indiana Pacers 86 x 95 Seattle SuperSonics Minnesota Timberwolves 103 x 80 Atlanta Hawks Chicago Bulls 95 x 92 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 82 x 90 San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 112 x 133 Dallas Mavericks