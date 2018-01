Jordan lidera Wizards contra o Detroit O Washington Wizards derrotou nesta Quarta-feira o Detroit Pistons por 88 a 83 e conquistou sua segunda vitória consecutiva na NBA. Coincidência ou não, foi a terceira partida de Michael Jordan como titular. O astro dos Wizards foi o cestinha, ao lado de Jerry Stackhouse, com 21 pontos. Além disso, Jordan pegou nove rebotes, deu quatro assistências e roubou seis bolas. Outro destaque da equipe foi Larry Hughes, com 17 pontos e 10 rebotes. Agora, o Washington tem oito vitórias em dez partidas. Esta foi a segunda derrota seguida do Detroit. Mesmo perdendo a segunda colocação da Divisão Central para o New Orleans Hornets, os Pistons continuam em uma situação confortável. São 12 vitórias e seis derrotas. O melhor marcador do Detroit foi Chucky Atkins, com 17 pontos. Outros jogos desta quarta: Cleveland 111 x 101 Chicago Philadelphia 99 x 93 Boston Orlando 87 x 85 New York Sacramento 92 x 90 Denver New Orleans 89 x 74 Toronto Phoenix 98 x 85 Memphis Utah 93 x 85 LA Lakers LA Clippers 89 x 80 Miami Dallas 103 x 88 Portland Indiana 114 x 111 Seattle