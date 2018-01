Jordan mais uma vez faz história O veterano astro Michael Jordan liderou seu time, o Washington Wizards, na vitória em casa contra o New Jersey Nets, nesta sexta-feira, pelo placar de 89 a 86. Jordan, o terceiro maior cestinha da história da liga, tornou-se, esta noite, o primeiro quarentão (ele completou 40 anos no último dia 17/02) a marcar mais de 40 pontos em um jogo. O astro marcou 43 pontos e pegou 10 rebotes na partida. A rodada, inclusive, foi marcada por grandes atuações dos cestinhas da liga. O mais espetacular foi Tracy McGrady, que fez 52 pontos em apenas três quartos - foi poupado no último - e liderou a vitória do Orlando Magic sobre o Chicago Bulls por 110 a 96. Jamal Mashburn fez outros 50 para o New Orleans Hornets, que venceu o Memphis Grizzlies por 125 a 123. Allen Iverson marcou 41 pontos e o seu Philadelphia 76´ers passou pelo Cleveland Cavaliers por 119 a 99. E Kobe Bryant conseguiu fazer 40 na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers por 92 a 84. Confira os demais resultados da noite: Toronto Raptors 92 x 89 Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 103 x 96 Detroit Pistons Houston Rockets 85 x 100 Dallas Mavericks Golden State Warriors 111 x 107 New York Knicks Seattle SuperSonics 88 x 58 Milwaukee Bucks