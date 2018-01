Jordan marca 41, mas Wizards perde Os 41 pontos marcados por Michael Jordan não foram suficientes para garantir uma vitória do Washington Wizards na noite de sábado. O novo time do astro do basquete perdeu por 102 a 95 para o New Jersey Nets, pela pré-temporada da NBA. Apesar da derrota, a performance de Jordan mostra que o jogador está em grande forma, faltando nove dias para início da temporada 2001/2002. Jordan marcou 10 pontos no último quarto do jogo, quando o seu time chegou a ficar a quatro pontos do rival. O melhor pontuador do Nets foi Todd Macculloch, com 18 pontos. Nas outras três partidas que havia disputado nesta pré-temporada, o ex-jogador do Chicago Bulls marcou 8, 14 e 24 pontos.