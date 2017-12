Jordan não evita 4ª derrota do Wizards O armador Gary Payton marcou 32 pontos e o ala Brent Barry outros 20 na vitória do Seattle Supersonics por 99 a 84, neste domingo, sobre o Washington Wizards. Michael Jordan não conseguiu superar a eficiência dos Sonics, tampouco impedir a quarta derrota de sua equipe na NBA. Carrasco dos Wizards, Payton também fez sete assistências. Em 39 minutos de atuação, Jordan, seis vezes campeão da liga com os Bulls, marcou 16 pontos.