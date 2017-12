Jordan não joga e Wizards perdem Uma lesão no joelho tirou Michael Jordan da partida de ontem à noite do Washington Wizards contra o San Antonio Spurs. Jordan, que não ficava sem jogar por causa de uma contusão desde 5 de março de 1993, só pôde observar os Spurs derrotando os Wizards por 103 a 88. Antonio Daniels marcou 15 pontos para os Spurs. Tim Duncan e David Robinson fizeram mais 13 pontos cada um para a equipe de San Antonio. Courtney Alexander foi o cestinha dos Wizards e marcou 24 pontos. Confira os resultados das outras partidas desta terça-feira à noite da NBA: Minnesota Timberwolves 108 x 83 Seattle Super Sonics; Sacramento Kings 94 x 84 Philadelphia 76ers; New York Knicks 85 x 71 Milwaukee Bucks; Indiana Pacers 104 x 96 Denver Nuggets.