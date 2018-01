Jordan perde no adeus definitivo Logo depois que o dia nascer nesta quinta-feira no hemisfério Norte, em algum campo de golfe de Washington ou de Chicago, estará ?brincando? o maior jogador de basquete dos anos 80 e 90, talvez o melhor da história. Foi assim que Michael Jordan planejou seu ?dia seguinte? ? depois de ter feito nesta quarta-feira, na Filadélfia, sua última partida na NBA, a última de sua vida. Jordan encerrou sua carreira no banco depois de ter feito 15 pontos no jogo. Saiu da quadra no final do terceiro quarto e só voltou no último período para converter dois lances livres. Não falou com jornalistas. Pegou a bola do jogo, colocou debaixo do braço e seguiu para o vestiário. O Philadelphia 76ers (classificado para os playoffs) venceu o Washington Wizards de Jordan (fora das finais) por 107 a 87. Todos os mais de 21 mil presentes estavam extasiados pelo privilégio de acompanhar de perto uma das mais importantes partidas da história da liga norte-americana de basquete. Foi um grande espetáculo, transmitido mundo afora pela ESPN Internacional. A organização da NBA cuidou de todos os detalhes, sem deixar de lembrar em cada pausa do jogo lances históricos da carreira do nova-iorquino que imortalizou a camisa 23 do basquete. No intervalo do segundo para o terceiro período, a transmissão apresentou uma entrevista gravada com Jordan, de paletó e gravada, na qual falou dos bons e maus momentos de seus quase 19 anos de basquete. Mostrou lances do gênio em início de carreira, na temporada 84/85, quando Jordan ainda não raspava os cabelos. Deixou de mostrar, no entanto, a ?despedida? anterior do craque ? de 1998, quando Jordan deixou o Chicago Bulls, depois do sexto título na NBA, com uma atuação memorável no Madison Square Garden, com 42 pontos. Passou um tempo como dirigente do Washington e voltou para mais duas temporadas com os Wizards ? sem ganhar um centavo para jogar: doou seus dois anos de salários para as vítimas afetadas pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Depois de agradecer por cinco minutos os aplausos dos espectadores que lotaram o First Union Center ? meio sem jeito e com olhos indisfarçavelmente marejados ?, Jordan de uniforme azul não era nem a sombra do jogador que no auge conquistou duas medalhas olímpicas com a seleção dos Estados Unidos e seis títulos da NBA, todos pelo Chicago Bulls. Fez duas cestas no primeiro quarto: a primeira delas quando faltavam 6min38 para o fim do primeiro quarto. A outra no minuto final. Passou o intervalo no banco, bebendo seu isotônico e ouvindo um grupo musical no meio da quadra cantando em sua homenagem. De lá não saiu até que faltavam pouco mais de seis minutos para o final do segundo quarto. Fez uma assistência cinematográfica, acertou dois lances livres e fechou o primeiro tempo com nove pontos. Voltou como titular no segundo tempo, sempre bem marcado por Aaron Mckie. Ao final do terceiro quarto, depois de ter chegado a 13 pontos no jogo, tinha uma toalha nos ombros, sentado ao lado de Doug Collins, técnico do Washington. Lá permaneceu no começo do quarto e último período do jogo. Os torcedores de pé gritavam ?we want Mike?, pedindo seu retorno à quadra. Quando faltavam 2min35, a arena foi ao delírio assim que Jordan tirou o agasalho. Ninguém mais sentou. Converteu mais dois lances livres e voltou para o banco com 15 pontos marcados. Segurou as lágrimas, sorrindo e mascando seu chiclé. Como se nada de mais estivesse acontecendo. Como se o esporte não estivesse perdendo um gênio. classificação