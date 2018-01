Jordan perde no retorno às quadras O astro Michael Jordan não conseguiu evitar a derrota do Washington Wizards para o Detroit Pistons por 95 a 85, na partida que marcou sua volta às quadras depois da anunciada aposentadoria. Realizada na noite desta quinta-feira a partida serve como preparação para a temporada regular da NBA e foi disputada diante de 22.076 torcedores. Jordan atuou por 16:33 minutos; marcou oito pontos e conseguiu três rebotes. ?A derrota é algo secundário. Estou surpreso com a minha resistência, principalmente no primeiro quarto. Minhas pernas sentiram um pouco, mas tenho certeza que as coisas vão melhorar?, disse Jordan, otimista, ao final da partida. Esta foi a primeira partida dele desde 14 de junho de 98, quando anunciou o fim da carreira. Jordan não confirmou se vai participar de todos os oito jogos de preparação previstos para os Wizards até o início da temporada. A estréia do time na NBA está prevista para o dia 30 de outubro, no Madison Square Garden de Nova York, na partida contra os Knicks.