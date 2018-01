Jordan perto de superar Chamberlain O astro Michael Jordan está perto de se tornar o terceiro maior cestinha da história da NBA. O jogador do Washington Wizards precisa de 96 pontos para superar a marca do lendário Wilt Chamberlain. Segundo cálculos da NBA, Jordan poderá alcançar a marca antes do Jogo das Estrelas, marcado para 9 de fevereiro, levando-se em conta sua média atual de 17,5 pontos por jogo. Os Wizards terão mais 11 jogos. Jordan acumula 31.324 pontos, enquanto Chamberlain soma 31.419 puntos. O líder máximo é Kareem Abdul-Jabbar com 38.387 pontos, seguido por Karl Malone (35.378 pontos).