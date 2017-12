Jordan pode voltar a jogar no sábado Michael Jordan, que sofreu uma artroscopia no menisco do joelho direito no dia 27 de fevereiro, poderá voltar às quadras sábado, diante do Toronto Raptors. ?Tudo parece bastante positivo?, disse o superastro do basquete norte-americano, que fez nesta quarta-feira seu primeiro treino no Washington Wizards após a cirurgia. ?A tendinite no meu pé esquerdo também está melhorando?, revelou Jordan. Os Wizards venceram quatro partidas e perderam oito durante a ausência de seu principal jogador. A equipe de Washington trava uma dura batalha com o Charlotte Hornets para obter a oitava vaga para os playoffs da Conferência do Leste da NBA.