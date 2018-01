Jordan vai jogar mais 1 ano na NBA Michael Jordan continua na ativa. O maior jogador de basquete de todos os tempos anunciou nesta quinta-feira que irá disputar a temporada 2002/2003 da NBA, pelo Washington Wizards. Perto de completar 40 anos (faz aniversário em fevereiro), ele tinha dúvidas se agüentaria jogar mais um campeonato, já que as dores nos joelhos o fizeram perder 22 jogos no último, justamente quando voltava às quadras depois de ficar três anos parado. ?Estou excitado por voltar às quadras neste ano. Meu amor pelo basquete continua comandando minhas decisões?, reconheceu Jordan, que tem médias de 31 pontos, 6,2 rebotes e 5,4 assistências por jogo em sua vitoriosa carreira na NBA. No ano passado, quando resolveu voltar ao basquete e assinou contrato por duas temporadas com o Wizards, ele conseguiu 22,9 pontos, 5,7 rebotes e 5,2 assistências por partida, mas enfrentou diversos problemas físicos durante o campeonato. Por isso, estava em dúvida se deveria cumprir o segundo ano do acordo com a time de Washington. Dessa vez, Jordan garante ter feito um trabalho especial de preparação na pré-temporada, pensando em começar bem o campeonato da NBA, a partir do dia 29 de outubro. Mesmo assim, ele corre o risco de ir para a reserva do Washington Wizards. Afinal, a equipe contratou Jerry Stackhouse e Larry Hughes, jogadores que atuam na sua posição, e o técnico Doug Collins já admitiu diminuir a carga de jogos de sua maior estrela para poupá-lo de um desgaste maior. ?Estou me sentindo muito forte fisicamente. E estou especialmente entusiasmado com a equipe dos Wizards desse ano. Estou convencido de que as mudanças feitas durante o verão trarão uma grande melhora ao time. Sinto que estamos na direção certa. Ainda não foi feita nenhuma decisão quanto a minha posição exata na equipe, mas espero que o técnico Collins tome essa decisão na próxima semana, durante os treinos?, afirmou Jordan, que já conquistou seis títulos na NBA, todos pelo Chicago Bulls.