Jordan vence quinto jogo consecutivo O Washington Wizards, do jogador Michael Jordan, venceu a quinta partida consecutiva na NBA. Desta vez, a vítima foi o New York Knicks, em Washington, por 96 a 80. O destaque da partida foi Richard Hamilton, que marcou 34 pontos para os Wizards. Jordan teve uma atuação discreta, marcando 19 pontos. Está foi a terceira derrota consecutiva dos Knicks. Com a vitória, o Washington Wizards soma 10 vitórias e 12 derrotas e é o quinto colocado da Conferência Leste, divisão Atlântico. O líder é o New Jersey Nets, que ganhou nesta sexta-feira do Miami Heat por 95 a 86. Confira os resultados dos demais jogos: Milwaukee 96 x 80 Philadelphia; Boston 107 x 101 Chicago; Minnessota 114 x 94 Sacramento; San Antonio 105 x 93 Phoenix; Utah 93 x 85 Portland; L.A. Lakers 110 x 80 L.A. Clippers.