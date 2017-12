Jordan volta a jogar e enfrenta Nenê Michael Jordan voltou a jogar na noite de segunda-feira, em sua primeira partida na pré-temporada da NBA. E foi justamente contra o único brasileiro da liga norte-americana de basquete, Nenê. Depois de muita especulação se agüentaria atuar mais um ano, Jordan confirmou que continuaria defendendo o Washington Wizards, mas até então só vinha treinando, sem atuar. Ao entrar em quadra, mesmo na reserva, ajudou seu time a vencer o Denver Nuggets por 96 a 73. Jordan começou na reserva, assim como Nenê. Nos 15 minutos em que esteve em quadra, o maior jogador de basquete da história marcou 8 pontos. Já o ala-pivô brasileiro jogou 21 minutos, fez os mesmos 8 pontos e ainda pegou 9 rebotes. A temporada 2002/2003 da NBA começa no próximo dia 29. Enquanto Nenê ainda luta para conquistar um lugar no time titular do Denver, Michael Jordan corre até o risco de ficar na reserva do Washington, que contratou jogadores como Jerry Stackhouse, Larry Hughes e Bryon Russell - todos que podem jogar na mesma posição de Jordan - para este campeonato.