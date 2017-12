Jordan volta e Wizards vencem Michael Jordan voltou ao time depois de quatro dias afastado por lesão e os Wizards voltaram a vencer na NBA. Na noite desta quinta-feira, a equipe de Washington derrotou os Rockets, de Houston, por 85 a 82. O ala jogou por 33 minutos e teve participação efetiva no resultado. Anotou 18 pontos; conseguiu seis rebotes e realizou sete assistências. Apesar da vitória, a classificação do time na Divisão do Atlântico continua ruim. Ocupa hoje apenas a sexta posição. O Houston também faz uma campanha irregular. É o sexto na Divisão Meio Oeste.