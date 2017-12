Jordan volta e Wizards vencem Denver O astro Michael Jordan marcou nesta quarta-feira apenas sete pontos depois de quase um mês fora das quadras por ter sofrido uma artroscopia no menisco do joelho direito. O Washington Wizards venceu o Denver Nuggets por 107 a 75. O destaque do Wizards foi Richard Hamilton, que marcou 30 pontos. Durante a ausência de Jordan, o Washington venceu quatro partidas das 12 que disputou. Agora, a equipe soma 32 vitórias e 36 derrotas e continua no páreo para conseguir uma das oito vagas da Conferência do Leste da NBA e passar para os playoffs. Os principais adversários são o Charlotte e o Indiana, que jogaram neste quarta-feira. O Charlotte venceu por 99 a 88. As duas equipes têm o mesmo retrospecto, 34 vitória e 33 derrotas. Outros resultados Boston 96 x 70 Cleveland San Antonio 108 x 90 LA Lakers New Jersey 97 x 82 Portland Miami 82 x 77 Philadelphia