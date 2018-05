Jornal elege LeBron e Kobe para 'time dos sonhos' de basquete

Os dois jogadores de maior destaque atualmente na NBA, Kobe Bryant e LeBron James, foram eleitos pelo jornal francês L'Équipe para o "time dos sonhos" de basquete deste ano.

Além dos dois, que atuam respectivamente por Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, completam o quinteto o armador Dwyane Wade, do Miami Heat, o ala-pivô espanhol Pau Gasol, companheiro de time de Kobe, e o pivô Dwight Howard, do Orlando Magic.

Gasol é o único não-americano a fazer parte do time, e se destacou em 2009 por conquistar os títulos da NBA e do Campeonato Europeu, tendo sido eleito o melhor jogador do torneio continental de seleções.

Segundo o jornal, sua transferência do Memphis Grizzlies para o Lakers, em 2008, representou o início de "uma nova era vencedora" para a equipe californiana.