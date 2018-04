Jovem pivô do Bauru se inscreve na lista para o Draft na NBA

A NBA divulgou na noite de terça-feira uma primeira lista com os nomes dos jogadores que já se candidataram a buscar uma vaga na principal liga de basquete do mundo através do Draft deste ano. Entre os diversos atletas, está o jovem pivô brasileiro Wesley Sena, do Bauru.

Wesley completará 20 anos na semana que vem, foi revelado nas divisões de base do Palmeiras e chegou ao Bauru em 2014. Vive na temporada 2015/2016 seu melhor momento na carreira. Na atual edição do NBB, tem média de pouco mais de 14 minutos em quadra por partida, com 4,9 pontos e 3 rebotes.

Ainda jovem e longe de ser um dos destaques do forte time do Bauru, é mesmo na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) que Wesley vem se destacando. Nela, atua em 27,2 minutos por partida, com médias de 15,5 pontos e 8,3 rebotes.

A inscrição de seu nome nesta primeira lista, no entanto, não significa que Wesley estará presente no Draft da NBA. Ele, como todos os inscritos até o momento, tem até o dia 25 de maio para desistir da candidatura, o que pode acontecer em diversos casos, principalmente se o jogador não conseguir um agente para representá-lo até a data prevista.

Wesley tentará seguir o caminho de diversos brasileiros para chegar à NBA e se espelha em Bruno Caboclo, que também deixou o País bastante cedo ao ser escolhido pelo Toronto Raptors no Draft de 2014 mesmo sem se destacar no cenário nacional. Em 2015/2016, nove atletas representaram o País na liga: Bruno Caboclo, Lucas Bebê, Anderson Varejão, Leandrinho, Tiago Splitter, Raulzinho, Nenê, Cristiano Felício e Marcelinho Huertas.