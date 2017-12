Jovens ganham destaque no basquete Após três rodadas da fase semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, a estatística revela o domínio dos jovens jogadores. O cestinha da fase é o ala Márcio, do Marathon/Franca, com a média de 24 pontos. O melhor nas assistências é o ala-armador Demétrius, do Vasco, com 8,3 de média. O primeiro nos rebotes é o pivô Fabião, do COC/Ribeirão Preto, com 10. Nas outras estatísticas, os destaques são Marcelino, do Botafogo, recuperação de bola, com 3,3; Tiagão, do COC, no bloqueio, com 1,7; Nenê, do Vasco, na enterrada, com 3. Marcelino é ainda o destaque individual: segundo cestinha (23) e nas assistências (7,7) e quarto nos rebotes (7).